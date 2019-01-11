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Известного певца застрелили на улице

13:13
  • пятница
  • 11 января 2019

Музыкант скончался в больнице

24-летнего латиноамериканского исполнителя Кевина Фрэта жестоко убили в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико. Неизвестные ударили певца по голове и бедру, после чего выстрелили в него 8 раз.

Музыкант был защитником прав ЛГБТ-сообщества. Кроме того, он стал первым исполнителем музыкального жанра трэп, открыто заявившим о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает BBC. Дебютный клип Фрэта собрал более полумиллиона просмотров на YouTube.

Певец неоднократно подвергался нападениям за свои либеральные высказывания. Более того, конкурирующие с ним исполнители угрожали Кевину в своих текстах.

Сейчас правоохранительные органы расследуют произошедшее и устанавливает мотивы убийства. В этом году в Пуэрто-Рико были убиты уже 22 человека. Полиция отмечает рост уличной преступности в городе.

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