В МФЦ на ВДНХ оформляют права на недвижимость в регионах

Дворец госуслуг уже принял более 300 заявлений на оформление собственности за пределами Москвы

В МФЦ на ВДНХ впервые начали оказывать услуги по регистрации прав на недвижимость, которая находится за пределами Москвы. Столичные центры "Мои документы" уже пять лет работают с Росреестром и именно через них проходит большинство обращений жителей города к этой организации.

Исторические колонны, фрески, лепнина. Здание, в котором разместили этот МФЦ, отличается от остальных – ему больше 60 лет. Дворец госуслуг - так его уже называют москвичи - оборудован по последнему слову техники. За три недели его посетили сотни человек.

Уже на входе установлены электронные планшеты. Остается только выбрать необходимую функцию. Например, подать документы на замену водительских прав или прописаться в квартире. Всего более 180 разных услуг. Кроме этого, дворец станет площадкой, где будут тестировать новые сервисы.

Один из них - экстерриториальная услуга: оформление участка или недвижимости, находящихся в другом городе. Чтобы это сделать, раньше приходилось обращаться в Росреестр по месту нахождения этого имущества, ехать туда и оформлять свои права. Теперь это можно сделать в Москве.

Три окна работают на прием документов, одно – на выдачу, очереди нет. Записаться можно заранее через портал госуслуг или mos.ru. Всего за три недели, что работает Дворец госуслуг, принято более 300 заявлений на оформление собственности за пределами Москвы.

Елена Макарова, Станислав Чубин и Михаил Жучков, "ТВ Центр".