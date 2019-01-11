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Новая полоса в "Шереметьево" оказалась необычной

15:27
  • пятница
  • 11 января 2019

Полноценную работу новой полосы аэропорта признали невозможной

Новая взлетно-посадочная полоса в столичном аэропорту "Шереметьево", которую должны запустить уже этой весной, не сможет работать в полном объеме, сообщает "ТВ Центр".

В частности, самолеты не будут садиться и взлетать на третьей полосе в ночное время, так как она расположена вблизи с жилыми домами. Там проживают несколько тысяч человек, которым по ночам может мешать авиационный шум.

Впрочем, как говорят эксперты, в мире это обычная практика - там, где аэропорты находятся вблизи крупных городов. 

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