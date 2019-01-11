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Чтобы не отравиться: в Москве появится рейтинг шаурмы

15:33
  • пятница
  • 11 января 2019

Где купить шаурму, чтобы не рисковать здоровьем?

В Москве составят рейтинг шаурмы. Горожане, наконец, узнают, где её заворачивают круто, а где - так себе. На такой шаг решились после случаев отравления этим блюдом минувшей весной. Тогда Роспотребнадзор проверил более 250 точек по всему городу и выяснил: нарушения есть везде, передает "ТВ Центр".

Половину кафе, разумеется, закрыли, но беспокойство осталось. Инициаторы рейтинга проверят поставщиков, исследуют мясо и другие ингредиенты, а ещё понаблюдают, как и на чем работают повара. Результаты выложат на своём сайте. Ну а где шаурма вкуснее, расскажут сами пользователи сети.

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