Чтобы не отравиться: в Москве появится рейтинг шаурмы

Где купить шаурму, чтобы не рисковать здоровьем?

В Москве составят рейтинг шаурмы. Горожане, наконец, узнают, где её заворачивают круто, а где - так себе. На такой шаг решились после случаев отравления этим блюдом минувшей весной. Тогда Роспотребнадзор проверил более 250 точек по всему городу и выяснил: нарушения есть везде, передает "ТВ Центр".

Половину кафе, разумеется, закрыли, но беспокойство осталось. Инициаторы рейтинга проверят поставщиков, исследуют мясо и другие ингредиенты, а ещё понаблюдают, как и на чем работают повара. Результаты выложат на своём сайте. Ну а где шаурма вкуснее, расскажут сами пользователи сети.