Как отметить Старый Новый год в Москве

Москвичей ждет насыщенная программа

В это воскресенье в Москве завершается самый яркий, весёлый и вкусный фестиваль года - "Путешествие в Рождество". Его посетили более восьми миллионов человек - и это рекорд. Фестиваль охватил всю столицу - площадки расположились и в центре, и в спальных районах, передает "ТВ Центр".

И в это же воскресенье Москва встретит Старый Новый год. Тоже - с размахом: в парках, музеях и других знаковых местах столицы. Развлечений - сотни: шоу, игры, интерактивные программы. В "Сокольниках", например, праздник устроят в ретро-стиле, а гости ВДНХ смогут на один день погрузиться в атмосферу 50-х годов и рок-н-ролла.