Стал известен эпицентр взрыва в доме в Магнитогорске

Подъезд многоэтажки сложился как карточный домик

Взрыв в магнитогорской многоэтажке мог произойти на втором или третьем этаже. Об этом сообщил мэр города Сергей Бердников. На это указывает характер разрушений.

По словам градоначальника, в доме произошел именно взрыв бытового газа. В какой конкретно квартире это случилось Бердников сказать не смог. Он призвал дождаться результатов работы следователей.

"Но уже понятно, что это не верхние этажи, иначе бы последствия обрушения не были столь серьезными. Это, вероятней всего, нижние — примерно второй-третий этаж", - сказал чиновник.

После взрыва сработал "эффект карточного домика" и все верхние этажи рухнули вниз. При этом Бердников уверен, что сам дом был "вполне устойчивым и крепким". Говоря о версиях обрушения подъезда, мэр Магнитогорска вновь отверг вероятность теракта. На месте ЧП следов взрывчатки эксперты не обнаружили.

Не поверили в версию теракта и сами магнитогорцы, уверен Бердников. По его словам, жители города сплотились в дни трагедии и "им было не до слухов".

"Тем не менее находятся те, кто пытается найти "ниточки", за которые можно подергать, спекулируют на теме людской беды, находят поводы. Это, как правило, те, кто был далеко от трагедии, не видел, что происходило на месте, не стоял рядом с магнитогорцами, рядом с руинами дома, не верил в спасение и не хоронил близких и земляков", - заявил Сергей Бердников в интервью ТАСС.​

Взрыв бытового газа в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. Седьмой подъезд полностью обрушился, соседний получил серьезные повреждения и будет демонтирован. В ходе разбора завалов найдены погибшими 39 человек.

В больницах сейчас остаются только двое пострадавших в результате обрушения. В Москве проходит лечение 10-месячный мальчик, в Челябинске — гражданин Таджикистана.