Рак груди: Кадышева рассказала о страшном диагнозе

Заболевание обнаруживали не один раз

59-летняя певица Надежда Кадышева призналась в том, что у нее дважды неверно диагностировали рак груди. Впервые заболевание обнаружили, когда ей было 30 лет.

Певице предложили сделать операцию. Во время ее проведения опухоль не нашли. Спустя два года в груди у Кадышевой снова заподозрили онкологию. В ходе второй операции диагноз вновь не подтвердился.

Надежда с трудом вспоминает тяжелый период своей жизни. "Господь будто испытывал меня на прочность и, когда я доходила до последней точки, даровал мне исцеление", - цитирует слова певицы "Собеседник".

По ее словам, в то время диагноз звучал, как приговор. Певица прощалась со сценой и близкими людьми.