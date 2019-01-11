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Москва ответила на угрозы Лукашенко

13:23
  • пятница
  • 11 января 2019

Россия продолжает считать Белоруссию надежным союзником

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко. Тот в четверг отметил, что Москва может потерять своего единственного союзника на западном направлении.
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По словам Захаровой, Белоруссия является "надежным союзником и партнером" России. "Это закреплено, в частности в концепции внешней политики нашей страны", — сказала спикер российского ведомства.

Она добавила, что курс Москвы на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению, передает РИА Новости. Дипломат подчеркнула, что в рамках Союзного государства обе стороны еще много могут сделать, чтобы повысить эффективность этого формата. "С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа", - сказала Захарова.

Также ведется диалог по линии профильных ведомств по вопросам, которые были затронуты Лукашенко в его выступлении. Речь идет о поставках сельхозпродукции, налоговом маневре, автомобильных перевозках и многом другом.

Накануне, 10 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять своего единственного союзника на западном направлении, если переговоры с Москвой по компенсации в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере не увенчаются успехом. При этом Лукашенко не считает, что отсутствие договоренностей c российской стороной станет катастрофой для Минска.

В конце 2018 года Лукашенко сказал, что потери белорусской стороны из-за налогового маневра в нефтяной отрасли в России, по его подсчетам составят 10,5 миллиарда долларов. Также он признавался, что не понимает, почему Россия приостановила переговоры.

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