Сын развеет прах Криса Кельми над Атлантикой

Такова была последняя воля музыканта

Брат певца Евгений Суслин заявил, что прах Кельми будет развеян над Атлантическим океаном. Семья готовится исполнить последнее желание артиста.

"Прах над Атлантикой развеет его семья – жена и сын… Это была последняя воля Криса. Поэтому раз он так захотел, значит, так и будет. Наверное, сын это сделает", - приводит слова Суслина РИА Новости.

Крис Кельми был солистом музыкальных групп "Високосное лето", "Автограф" и "Рок-ателье". В 1990 году он начал сольную карьеру, на протяжении которой записал 10 альбомов. Большую популярность получили песни "Ночное рандеву" и "Замыкая круг".

Певец ушел из жизни 1 января в возрасте 63 лет в своем доме под Москвой. До оглашения воли Криса его брат заявил, что прах артиста будет захоронен на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось, что в последнее время Крис Кельми жил один в загородном особняке. Он сильно подорвал здоровье пагубным пристрастием к алкоголю.