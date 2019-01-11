Глава "РусГидро" отчитался перед Путиным о работе

Владимир Путин поинтересовался результатами, которых уже удалось добиться

Владимир Путин в пятницу в Кремле провёл рабочую встречу с председателем правления "РусГидро" Николаем Шульгиновым.

Он доложил президенту о планах компании на ближайшую перспективу. Они касаются том числе работы по модернизации тепловой энергетики на Дальнем Востоке. Холдинг намерен продолжить замену добывающих мощностей.

"Группа компаний продемонстрировала устойчивый рост операционных показателей. Выработка в целом по группе и по гидростанциям выше, хотя тот год тоже был рекордный. Увеличилась мощность электрических станций группы на 335 мегаватт за счёт ввода совершенно новой электростанции во Владивостоке – ТЭЦ "Восточная", 140 мегаватт. Буквально на днях мы закончили ввод третьего гидроагрегата на Усть-Среднеканской ГЭС, это предпоследняя на Колыме, в Магадане. Увеличилась мощность в результате модернизации типовых станций – на 50 мегаватт", - рассказал Шульгинов.