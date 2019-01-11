ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава "РусГидро" отчитался перед Путиным о работе

14:36
  • пятница
  • 11 января 2019

Владимир Путин поинтересовался результатами, которых уже удалось добиться

Владимир Путин в пятницу в Кремле провёл рабочую встречу с председателем правления "РусГидро" Николаем Шульгиновым.

Он доложил президенту о планах компании на ближайшую перспективу. Они касаются том числе работы по модернизации тепловой энергетики на Дальнем Востоке. Холдинг намерен продолжить замену добывающих мощностей.

"Группа компаний продемонстрировала устойчивый рост операционных показателей. Выработка в целом по группе и по гидростанциям выше, хотя тот год тоже был рекордный. Увеличилась мощность электрических станций группы на 335 мегаватт за счёт ввода совершенно новой электростанции во Владивостоке – ТЭЦ "Восточная", 140 мегаватт. Буквально на днях мы закончили ввод третьего гидроагрегата на Усть-Среднеканской ГЭС, это предпоследняя на Колыме, в Магадане. Увеличилась мощность в результате модернизации типовых станций – на 50 мегаватт", - рассказал Шульгинов.

Главное сегодня
Владимир Путин и генеиректор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов
Владимир Путин и генеиректор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов
Владимир Путин и генеиректор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов
Владимир Путин и генеиректор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.