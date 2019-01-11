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Фабрика нелепо оправдалась за девять яиц в пачке

14:24
  • пятница
  • 11 января 2019

​Производители попросили не искать в нововведении маркетинговые уловки

Представители птицефабрики "Вараксино" в Удмуртии прокомментировали уменьшение числа куриных яиц в упаковках. Ранее о "девятках" на прилавках российских магазинов рассказали пользователи соцсетей.

По словам коммерческого директора предприятия Сергея Кириллова, есть упаковки и по четыре, шесть, восемь, двенадцать, восемнадцать, двадцать и тридцать яиц. Он добавил, что это всего лишь упаковка, и никаких маркетинговых уловок в этой ситуации искать не нужно. Также он опроверг информацию, согласно которой, уменьшение числа куриных яиц в упаковке как-то связано с повышением цен.

Однако объяснить, почему появились наборы с нечетным количеством яиц он так и не смог. При этом Кириллов отметил, что яйца в такой упаковке заказала торговая сеть из Санкт-Петербурга, но он не знает, для чего это было сделано. Как пишет "URA.RU", заказчиком оказалась сеть магазинов "Народная 7Я".

Ранее в Сети начали активно обсуждать появление в российских магазинах упаковки с девятью яйцами вместо традиционного десятка. Некоторые пользователи решили, что производители уменьшают объем товара для сохранения цены.

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