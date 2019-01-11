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На ВДНХ маршрутка с пассажирами врезалась в дерево

14:54
  • пятница
  • 11 января 2019

​Авария произошла из-за обморока у водителя

На северо-востоке Москвы маршрутное такси попало в ДТП. Это произошло на проспекте Мира в районе дома №119, строение №79, напротив Зеленого театра.

Водителю микроавтобуса Ford Transit стало плохо, он потерял сознание, и маршрутка врезалась в дерево. Это произошло прямо на территории ВДНХ.

Транспортное средство следовало по маршруту "Метро "ВДНХ" - "Москвариум". Оно перевозило двух пассажиров. В результате ДТП никто не пострадал. Шофера госпитализировали, сообщает ТАСС.

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