Новый iPhone с тройной камерой появится в 2019 году

Источник раскрыл секреты новинок от Apple

Американская корпорация добавит новые функции съемки в премиальной модели и оснастит ее тройным модулем камеры. Всего осенью компания представит три новых смартфона.

Другие модели будут оснащены двойными камерами. Также Apple вновь представит альтернативу бюджетной модели, несмотря на то что ее продажи не оправдали ожиданий, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленный источник.

По его словам, в 2020 году корпорация откажется от моделей с LCD-экраном. Вместо этого все телефоны оснастят высококонтрастными дисплеями, созданными с использованием технологии органических светодиодов (OLED).

Ранее СМИ сообщали о сокращении заказов Apple на производство всех моделей, представленных осенью 2018 года. Меньше всего будут производить модель XR.