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К системе видеонаблюдения Москвы подключили более 7 тысяч камер

15:12
  • пятница
  • 11 января 2019

Городская система видеонаблюдения помогает полиции

Около 70 процентов правонарушений в Москве расследуются с помощью системы видеонаблюдения. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в сети "ВКонтакте".

В прошедшем году в городе было установлено более 7 тысяч камер, и теперь их число уже превышает 167 тысяч. Они установлены во всех общественных местах, от подъездов жилых домов и до коридоров органов исполнительной власти. В метро преступников выявляет система распознавания лиц.

И, как отметил Собянин, такая технология будет внедрена и в уличные камеры. Глава города также подчеркнул, что благодаря современной системе видеонаблюдения Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов в мире.

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