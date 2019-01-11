Депутат предложил проводить c детьми дегустации алкоголя

Подростки должны научиться отличать суррогат от качественных напитков

В Госдуме России предложили родителями рассказывать своим детям от 16 лет про алкоголь и давать его пробовать. В семье должна быть культура потребления алкоголя.

Лучше ребенок попробует качественный напиток под присмотром взрослых, чем купит суррогат с приятелями, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

"В семье, в присутствии взрослых, дать попробовать подростку в 16 лет 50 грамм вина хорошего качества. Все равно он рано или поздно это попробует. ", - цитирует Свинцова агентство "Москва".

Аналогичные беседы нужно проводить с подростками о табаке. Родители должны своим примером показывать, что от вредной привычки нужно избавляться, а по возможности – не начинать курить.