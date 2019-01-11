Похищенный в Москве мужчина оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова

Накануне его похитили из ресторана в Москве со стрельбой

История со стрельбой в центре Москвы, которая произошла накануне, получила продолжение. Похищенного из ресторана "Базилик" мужчину назвали фигурантом дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Официально об этом не сообщается, однако, по данным источников "Росбалта", Юрий Василенко известен на Украине как влиятельный криминальный "авторитет", который причастен к расстрелу Вороненкова в Киеве.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, в Москве Василенко проживал нелегально по паспорту на фамилию Антоненко. Он арендовал большую квартиру в районе метро "Алексеевская", из которой в основном выбирался в ресторан "Базилик", служивший ему своеобразным офисом.

О стрельбе в ресторане на Проспекте мира и похищении мужчины стало известно накануне. Вооруженные люди ворвались в заведение и начали палить по потолку. После этого они насильно посадили одного из посетителей в автомобиль Mitsubishi и скрылись с места происшествия.

В столице был введен план "Перехват", а позже - возбуждено уголовное дело, в рамках которого прошли обыски, в том числе на квартире, арендуемой Василенко. В помещении был обнаружен целый арсенал оружия.