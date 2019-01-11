ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Похищенный в Москве мужчина оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова

15:38
  • пятница
  • 11 января 2019

Накануне его похитили из ресторана в Москве со стрельбой

История со стрельбой в центре Москвы, которая произошла накануне, получила продолжение. Похищенного из ресторана "Базилик" мужчину назвали фигурантом дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Официально об этом не сообщается, однако, по данным источников "Росбалта", Юрий Василенко известен на Украине как влиятельный криминальный "авторитет", который причастен к расстрелу Вороненкова в Киеве.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, в Москве Василенко проживал нелегально по паспорту на фамилию Антоненко. Он арендовал большую квартиру в районе метро "Алексеевская", из которой в основном выбирался в ресторан "Базилик", служивший ему своеобразным офисом.

О стрельбе в ресторане на Проспекте мира и похищении мужчины стало известно накануне. Вооруженные люди ворвались в заведение и начали палить по потолку. После этого они  насильно посадили одного из посетителей в автомобиль Mitsubishi  и скрылись с места происшествия.

В столице был введен план "Перехват", а позже - возбуждено уголовное дело, в рамках которого прошли обыски, в том числе на квартире, арендуемой Василенко. В помещении был обнаружен целый арсенал оружия.

Читайте также:
Новости по теме
Денис Вороненков
Денис Вороненков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.