Минск за спиной у Москвы ведет секретные переговоры с Вашингтоном

Ранее СМИ узнали о договоренностях Белоруссии и США по дипломатам

МИД Белоруссии и Госдеп США провели несколько телефонных переговоров. Об этом рассказал пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Стороны обсудили различные аспекты отношений Вашингтона и Минска. При этом Глаз отказался разглашать детали бесед руководства белорусского МИД и Госдепартамента согласно "правилам дипломатической этики".

Накануне, 10 января, журнал Foreign Policy сообщил, что белорусские власти сняли ограничение на число американских дипломатов, у которых есть право работать в Белоруссии. Отмечалось, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей уже сообщил об этом в телефонном разговоре с помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, сообщает ТАСС.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять своего единственного союзника на западном направлении. По его словам, это произойдет в том случае, если переговоры с Москвой по компенсации в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере не увенчаются успехом. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Минск остается "надежным союзником и партнером" для Москвы.

Во второй половине 2018 года Митчелл был с визитом в Минске. В ходе переговоров с ним Лукашенко пообещал, что Белоруссия станет самым честным партнером Вашингтона.