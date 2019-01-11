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Видео посадки китайского зонда на "темную" сторону Луны

15:59
  • пятница
  • 11 января 2019

Китайский аппарат долго "примерился" прежде чем сесть

В пятницу в интернете появилась видео посадки китайского лунохода "Юйту-2" с космического аппарата "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны. Запись обнародовало в Twitter Китайское национальное космическое управление.

На кадрах можно заметить, как аппарат ищет безопасное место для "прилунения", после чего медленно совершает посадку.

Ранее "Чанъэ-4"прислал на Землю первые панорамные снимки с "темной" стороны Луны. На основе полученных данных ученые уже провели предварительный анализ рельефа местности. Также в планах - исследовать минеральный состав лунной поверхности и попытаться определить происхождение спутника нашей планеты.

Как сообщается, и станция, и луноход "Нефритовый заяц", который также видно на кадрах, находятся в стабильном состоянии и готовы к продолжению миссии.

Напомним, первая в истории человечества посадка исследовательского аппарата на "темной" стороне Луны состоялась 3 января - в северо-западной части самого большого кратера.

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