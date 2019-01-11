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Станислав Садальский перенес операцию и обрушился на аптеки

15:53
  • пятница
  • 11 января 2019

Актер считает, что ему продавали некачественные лекарства, из-за которых его сосуд забился холестерином

67-летний российский актер Станислав Садальский перенесел сложную операцию на сердце – стентирование. Врачи установили в забитый холестерином сосуд специальный каркас, чтобы кровь могла свободно двигаться.

По словам актера, теперь он может "дышать полной грудью". Садальский поблагодарил врачей за труд и обрушился на владельцев аптек, которые, по его мнению, распространяют некачественные препараты.

"Самое интересное хоть и принимал статины, а бляшки все равно образовались... наверняка лекарства были поддельные?! Всех владельцев аптек на нары!!!", - возмутился актер (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Садальский снялся в фильмах "Город первой любви", "Три дня в Москве", "Место встречи изменить нельзя", "О бедном гусаре замолвите слово" и другие. Также актер снимался в киножурнале "Ералаш". На данный момент Садальский играет в театре.

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