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Хочу найти любовь: кандидат в президенты Украины выступил с первым заявлением

16:20
  • пятница
  • 11 января 2019

Шевченко хочет осчастливить одну женщину и еще 45 миллионов украинцев

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко объявил, что ищет жену. На его официальном сайте предвыборной кампании появилась форма для заполнения, где потенциальные невесты могут рассказать о себе.

О намерениях кандидата также напоминают установленные вдоль трассы билборды. "Да, я хочу найти свою любовь, я хочу создать семью, я хочу детей", - написал Шевченко в Facebook.

 

Кандидат в президенты хочет счастья и мечтает сделать счастливыми всех украинцев. "Я возьму на себя личную ответственность за жизнь каждого из 45 миллионов украинцев и сделаю все возможное для того, чтобы их жизнь стала лучше.", - подчеркнул Шевченко.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.

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