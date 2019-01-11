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В России могут запретить пластиковые окна

16:59
  • пятница
  • 11 января 2019

Пластиковые окна сыграли роковую роль в магнитогорской трагедии

В Государственной думе предложили заменить пластиковые окна на деревянные в домах, где есть газовые плиты. При взрывах стеклопакеты тяжело разрушаются, и поэтому взрывная волна уходит на стены и перекрытия, вызывая их обрушение.

К такому заключению пришли эксперты, анализируя трагедию в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв бытового газа. "Специалисты пришли к выводам, что разрушений и жертв могло быть меньше. Окна сыграли роковую роль", - заявил Ura.ru источник в Госдуме.

В научно-техническом центре "Взрывоустойчивость" предложили устанавливать специальные окна, оснащенные запорным механизмом, который в случае ЧП сможет открыть окно. Однако это требует затрат - около 100 тысяч рублей на окна для двухкомнатной квартиры. В Национальном оконном союзе усомнились, что государство выделит на эту программу деньги.  

31 декабря в результате взрыва газа в доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске обрушились квартиры в одном из подъездов - с третьего по девятый этаж. Погибли 39 человек.

Уцелевшую часть дома признали пригодной для проживания. Пострадавшие от взрыва подъезды будут демонтированы, их жильцы получат новые квартиры.  

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