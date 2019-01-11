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Изнасилование понарошку: омские врачи рассказали, как насиловали коллегу

17:08
  • пятница
  • 11 января 2019

Шутили, но трогали - так описали произошедшее врачи

Врачи из Омска, которых коллега – фельдшер скорой помощи – обвинила в изнасиловании, представили свою версию произошедшего на подстанции 1 января.

Мужчины заявили, что они были трезвые, одетые и "всего лишь хотели пошутить". Врачи якобы в шутку предложили женщине заняться групповым сексом. Уточняется, что при этом во время диалога они трогали ее за грудь и ягодицы.

Начальник подстанции в ответ на жалобы фельдшера назвал случай "глупой мужской шуткой", объяснив поведение мужчин тем, что те устали. Как пишет издание OM1.RU, накануне 40-летняя женщина подала заявление в полицию об изнасиловании.

В четверг в Следственном комитете заявили, что в истории фельдшера из Омска речь идет о действиях сексуального характера, а не о самом изнасиловании. Как считает главный врач областной станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов, врач обиделась на двусмысленную шутку и решила отомстить.

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