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Приемы Башарова: Прилучный избил Агату Муцениеце

17:57
  • пятница
  • 11 января 2019

В семье актеров произошел скандал

Полиция проверяет информацию о том, что актер Павел Павел Прилучный избил свою жену - Агату Муцениеце. Инцидент произошел за несколько дней до Нового года. Стражей порядка вызвала подруга Агаты, которая сообщила, что Прилучный бьет жену и не выпускает ее из дома.

Ни Муцениеце, ни Прилучный пока не прокомментировали появившуюся информацию, пишет "Свободная пресса". Актеры познакомились на съемках "Закрытой школы", в 2011 году поженились. Пара воспитывает двух детей – шестилетнего сына Тимофея и двухлетнюю дочь Мию. 

Накануне Нового года стало известно о разладе в семье другого российского актера – Марата Башарова. Он избил свою третью супругу Елизавету Шевыркову. Ее отвезли в травмпункт со сломанным носом. Об этом рассказал брат пострадавшей. В 2014 году Башаров избил свою вторую жену — Екатерину Архарову. Тогда он тоже сломал ей нос.

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Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
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