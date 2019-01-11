Приемы Башарова: Прилучный избил Агату Муцениеце

В семье актеров произошел скандал

Полиция проверяет информацию о том, что актер Павел Павел Прилучный избил свою жену - Агату Муцениеце. Инцидент произошел за несколько дней до Нового года. Стражей порядка вызвала подруга Агаты, которая сообщила, что Прилучный бьет жену и не выпускает ее из дома.

Ни Муцениеце, ни Прилучный пока не прокомментировали появившуюся информацию, пишет "Свободная пресса". Актеры познакомились на съемках "Закрытой школы", в 2011 году поженились. Пара воспитывает двух детей – шестилетнего сына Тимофея и двухлетнюю дочь Мию.

Накануне Нового года стало известно о разладе в семье другого российского актера – Марата Башарова. Он избил свою третью супругу Елизавету Шевыркову. Ее отвезли в травмпункт со сломанным носом. Об этом рассказал брат пострадавшей. В 2014 году Башаров избил свою вторую жену — Екатерину Архарову. Тогда он тоже сломал ей нос.