Гаспарян разнес претендентов на "Евровидение-2019"

Похвалы музыкального критика удостоились только Сергей Лазарев и Manizha

Имя артиста, который представит Россию на конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле, станет известно в середине января. В этом году открытого национального отбора снова проводится не будет, а портал Super.ru опубликовал "шорт-лист" всех претендентов на участие.

Музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что Сергей Лазарев может повторно поехать на конкурс, последовав примеру Димы Билана, победившего на "Евровидении" со второго раза. "Если в конспирологию какую-то впадать, то, конечно, это год Сережи Лазарева. Вечное соревнование с Димой Биланом, который через год после своего второго места на "Евровидении" поехал и победил. Насколько я понимаю у Сережи это до сих пор идея фикс не отстать от своего ближайшего конкурента и соперника, близкого по многим параметрам: творческим, личностным и художественным. Логично было бы ожидать, что и у Сережи есть большие амбиции", - пояснил эксперт ТВЦ.RU.

По его словам, возможное участие в конкурсе Филиппа Киркорова – это большое преувеличение. "Он уже давно состоялся как прекрасный продюсер, человек креативный, у которого есть целая команда, которая "под ключ" делает номера на "Евровидении". Возможно участие Филиппа с большой вероятностью в составе кого-то из тех артистов, которые будут выбраны для поездки на конкурс", - отметил Гаспарян.

Музыкальный критик допускает, что на конкурс могли бы отправиться Manizha или Александр Панайотов. Однако он уверен, что одного только высокого музыкального уровня артиста для победы в соревновании будет недостаточно.

"На мой взгляд, очень уместно и красиво могла бы смотреться на этом конкурсе Manizha. Это был бы очень свежий номер от России, очень свежее лицо, очень хороший музыкальный уровень выступления. Все те же слова могу сказать и о Саше Панайотове. Другое дело, что "Евровидение" требует не всегда только музыкальный уровень исполнения, но есть еще вопросы формы, подачи, так называемого хайпа. При этом это никогда не отменяет музыкальную составляющую. Никогда. Если мы посмотрим на все победы, которые были на "Евровидении", помимо образа, некой "фишки", некого прикола, все-таки должна быть хорошая музыка, интересная и хитовая", - размышляет Гаспарян.

Также критик упомянул и Лену Темникову, подчеркивая, что у нее есть все основания поехать в этом году на конкурс. "У нее есть опыт очень хороший в составе группы SEREBRO. Но с ней рядом должен быть человек, который правильно сконструирует участие в конкурсе, потому что тот материал, в котором она сейчас достаточно успешно присутствует на нашей музыкальной сцене, он все-таки достаточно нишевый – модная клубная музыка, которая требует некоторого тюнинга", - заключил критик.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян назвал список претендентов на поездку в Израиль "очень интересным". Он полагает, что участие в конкурсе определенного кандидата может положительно сказаться на российско-украинских отношениях.

"Безусловно я рад, что в шорт-лист попала кандидатура Филиппа Киркорова, которого я предложил отправить на этот конкурс. Кандидатуру Ольги Бузовой я не обсуждаю, она в живую поет так себе. Певицу Manizha я не слушаю, ничего о ней сказать не могу. Егор Крид, на мой взгляд, не совсем формат этого конкурса. Лена Темникова и Сергей Лазарев на Евровидении уже были, занимали 3 и 2 места. Вполне успешно могут повторить. А вот Александр Панайотов – это, пожалуй, самый удачный вариант, в сочетании прекрасного голоса и харизмы он идеален для восстановления мостов дружбы с украинским народом. Ведь Александр родом из Запорожья. Если его выберут для поездки от России в Израиль, то есть шанс, что Украина за него проголосует, да и Европа расслышит", - поделился Манукян с ТВЦ.RU.

Артур Гаспарян, в свою очередь, считает, что результаты отбора на конкурс зависят не от самих участников. "Все зависит не столько от кандидатов, сколько от таинственной комиссии, которая у нас в стране по традиции, отказавшись от проведения каких-то публичных конкурсов, назначает по тем или иным соображениям того или иного участника. Творческий аспект в данном случае учитывается, если смотреть ретроспективно на то, кто ездил от России, начиная от Петра Налича и заканчивая Сергеем Лазаревым. Мотивы всегда могут быть самыми разными. Поэтому и Ольга Бузова может вполне себе поехать на "Евровидение". Поехать может каждый", - подытожил критик.