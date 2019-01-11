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СК назвал виновных в убийстве журналистов в ЦАР

18:09
  • пятница
  • 11 января 2019

В ведомстве подробно рассказали об обстоятельствах гибели журналистов

Следственный комитет представил первые итоги расследования убийства российских журналистов  Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля в Центральной Африканской республике в июле прошлого года.

По мнению ведомства, "Центр управления расследованиями" не обеспечил должной безопасности поездки журналистов, которые за 20 тысяч долларов должны были снять документальный фильм. Мужчин отправили на задание несмотря на то, что ЦАР входит в десятку наиболее опасных в мире, добавили в ведомстве.

"Россияне прибыли в ЦАР без аккредитации по туристическим визам. "Центр управления расследованиями" явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных", - прокомментировала представитель СК Светлана Петренко.

Трое российских журналистов приехали в ЦАР в июле на два дня раньше намеченного срока. Они не смогли встретиться с Мартином, человеком который должен был сопровождать их. Тогда россияне воспользовались услугами местного жителя  - Бьенвеню Доувокама.

Доувокам был допрошен следователями. Он рассказал, что несмотря на предупреждения об опасности, журналисты торопились и попросили его ночью перевезти их в город Сибю. По дороге их остановили вооруженные бандиты. Преступники приказали всем выйти из машины и отдать  ценные вещи. В ответ на отказ они расстреляли журналистов. Сам Довоукам смог сбежать.

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