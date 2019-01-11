В окружении Вороненкова высказались об убийстве экс-депутата

Ни похитители, ни предполагаемый фигурант дела об убийстве Вороненкова до сих пор не найдены

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения мужчины после перестрелки возле кафе на северо-востоке Москвы. Дело заведено по статьям "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".

Следователи обыскали место жительства потерпевшего, изъяли патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны и документы говорится в сообщении СК по столице.

Вечером 10 января в Москве произошла перестрелка возле кафе на проспекте Мира. Неизвестные поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия

Ранее СМИ написали, что похищенный в Москве мужчина оказался фигурантом дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Бывшего парламентария застрелили 23 марта 2017 года на выходе из отеля в Киеве. По непотвержденным данным, речь идет об украинском криминальном авторитете Юрии Василенко.

Ситуацию прокомментировал бывший помощник покойного экс-депутата Алексей Петропольский. По его мнению, история с перестрелкой в Москве не имеет отношения к убийству Вороненкова.

"Я думаю, что кто-то решает свои внутренние криминальные и финансовые вопросы, прикрываясь именем Вороненкова <…> Я раньше даже не слышал эту фамилию — Василенко. Мне кажется, тут просто приплетают за уши эту историю", - такое мнение высказал Петропольский в интервью Nation News.

В настоящее время украинский авторитет и лица, причастные к его похищению, до сих пор не найдены.