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В окружении Вороненкова высказались об убийстве экс-депутата

18:58
  • пятница
  • 11 января 2019

Ни похитители, ни предполагаемый фигурант дела об убийстве Вороненкова до сих пор не найдены

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения мужчины после перестрелки возле кафе на северо-востоке Москвы. Дело заведено по статьям "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".

Следователи обыскали место жительства потерпевшего, изъяли патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны и документы говорится в сообщении СК по столице.

Вечером 10 января в Москве произошла перестрелка возле кафе на проспекте Мира. Неизвестные поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия

Ранее СМИ написали, что похищенный в Москве мужчина оказался фигурантом дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Бывшего парламентария застрелили 23 марта 2017 года на выходе из отеля в Киеве. По непотвержденным данным, речь идет об украинском криминальном авторитете Юрии Василенко.

Ситуацию прокомментировал бывший помощник покойного экс-депутата Алексей Петропольский. По его мнению, история с перестрелкой в Москве не имеет отношения к убийству Вороненкова.

"Я думаю, что кто-то решает свои внутренние криминальные и финансовые вопросы, прикрываясь именем Вороненкова <…> Я раньше даже не слышал эту фамилию — Василенко. Мне кажется, тут просто приплетают за уши эту историю", - такое мнение высказал Петропольский в интервью Nation News.  

В настоящее время украинский авторитет и лица, причастные к его похищению, до сих пор не найдены.

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