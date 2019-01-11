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Меркель пугает Европу катастрофой

18:40
  • пятница
  • 11 января 2019

Канцлер Германии раскритиковала тех, кто сам по себе

Ангела Меркель намекнула Европе на повод для новой катастрофы. По словам канцлера Германии, к трагичным последствиям может привести рост популярности националистических движений.
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Меркель в пятницу впервые за несколько лет прибыла с визитом в Грецию. Во время совместного выступления с премьером Алексисом Ципрасом, она назвала Афины союзником Берлина. При этом она раскритиковала риторику популистов, призывающих избирателей действовать поодиночке.

"Многие немцы скажут, что просто будут заботиться о себе, и некоторые греки также скажут, что будут заботиться о себе. Это уже опасно", - сказала Меркель. Она напомнила, что национализм неоднократно приводил Европу к катастрофе, пишет Bloomberg.

Приезд канцлера Германии в Грецию спровоцировал беспорядки. Накануне на улицы Афин вышли около 10 тысяч протестующих. Полиция разогнала акцию слезоточивым газом.

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