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Борьба Зубкова за титул поставила под удар российских атлетов

19:45
  • пятница
  • 11 января 2019

Российскую сборную могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года

Мосгорсуд сохранил за бобслеистом Александром Зубковым титул Олимпийского чемпиона. Решение будет действовать только на территории нашей страны, за рубежом спортсмен по-прежнему будет считаться лишенным золотых медалей Игр в Сочи. Зубков должен отдать награды в связи с постановлением комиссии МОК, которая признала его виновным в нарушении антидопинговых правил. Сохранение титула в России позволит атлету пожизненно получать стипендию как чемпиону Олимпиады.

Зал заседаний Александр Зубков покидает в статусе олимпийского чемпиона. Звание, за которое ему пришлось бороться. Сначала на бобслейной трассе в Сочи - его экипаж дважды показывает лучшее время, а потом и в судах.

"Потому что я чистый спортсмен! Я принес две золотых медали, и я отдал спорту 30 лет. Из этих 30 лет ни разу не был уличён в допинге", - заявил Зубков.

Основание для подобных обвинений - пресловутое расследование Ричарда Макларена. Изучив доклад агента WADA, Международный олимпийский комитет обвинил Александра Зубкова в нарушении антидопинговых правил. Каких именно - непонятно. Все допинг пробы участника сочинской олимпиады были отрицательными.

"Моя функция заканчивается, когда я сдал свои пробы и мне выдали бланк, который тоже здесь предоставлен. Что претензий не имею. Допинга нет. Все чисто", - отметил Зубков.

С тем, что все чисто, согласился даже Спортивный арбитражный суд. Но на конечное решение CAS это не повлияло. Результаты заезда экипажей аннулировали, медали попросили вернуть. Лишился бобслеист и президентской стипендии, которая положена олимпийским призерам.

Московский городской суд, как ни старался, доказательств вины спортсмена не нашёл. Никто из свидетелей  не говорил прямо о факте подмены пробы на чистую. А значит по меркам российского законодательства бобслеист по-прежнему оставался "чистым" спортсменом. Такое решение не устроило Олимпийский комитет России. По мнению ОКР, под ударом теперь оказались другие атлеты. Российскую сборную могут попросту отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Cам Зубков, как и его адвокаты, уверен - санкций не последует.

"Я не думаю. Более того, и сам МОК, и CAS неоднократно заявляли о том, что с точки зрения стабильности той системы, так скажем, спортивного правосудия международного, которое существует, единичные случаи непризнания решения CAS - эти решения они не предоставляют такой угрозы", - сообщил адвокат Андрей Сидоренко.

Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета и оставил за спортсменом титул Олимпийского чемпиона. Правда, только на территории России. За рубежом он уже и не чемпион вовсе. Так что медали, скорее всего, придётся вернуть.

Анна Пешехонова, Алексей Комаров, Дмитрий Шаракин. "ТВ Центр".

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Бобслеист Александр Зубков
Бобслей
Бобслей
Бобслеист Александр Зубков
Бобслеист Александр Зубков
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