Токио купил Олимпиаду-2020: потомок императора погорел на взятках

Главу Олимпийского комитета Японии подозревают в подкупе участников голосования

МОК начал расследование в отношении президента Национального Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэды. Он возглавлял заявку Токио на право провести летние Игры 2020 года. Ранее спортивному чиновнику предъявила обвинения в коррупции французская прокуратура. Как сообщает газета Le Monde, по мнению следователей Такэда дал взятку в два миллиона евро, чтобы обеспечить Японии летнюю Олимпиаду.

Допрос Цунэкадзу Такэда французские следователи провели еще 10 декабря, однако его скандальные результаты просочились в прессу только сейчас. Председатель Олимпийского комитета Японии, сообщает французская Le Monde, фактически помог купить Токио право стать столицей Игр в 2020 году.

В 2013 году Токио получил право провести летнюю Олимпиаду, обойдя Мадрид и Стамбул, а сразу после голосования спортивный функционер санкционировал банковский перевод — почти 2 миллиона евро на счета сингапурской компании Black Tidings. Формально — оплата за аналитические отчеты для Олимпийского комитета Японии. На самом деле, уверяют французские журналисты, деньги пошли на взятки членам МОК из стран Африки.

"Расследование установило, что за Black Tidings стоял некий посредник. И что с его помощью эта структура, название которой по-английски означает "тёмные новости", осуществила множество денежных переводов человеку, подозреваемому в причастности к нескольким случаям спортивной коррупции", - говорится в материале.

Речь о Ламине Диаке – пятом президенте Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Его подозревают в получении взятки размером в 1,5 миллиона долларов. В обмен Диак, якобы, предоставил заявкам Рио-Де-Жанейро (столицы Олимпиады 2016 года) и Пхенчхана (там прошли зимние Игры в 2018-м) поддержку африканских членов МОК. Французские следователи уже установили, что именно Black Tidings оплатили сыну Диака покупку ювелирных часов и предметов роскоши на сумму 85 тысяч евро. Шоппинг был совершен в Париже в июле 2013 года. И, вполне вероятно, именно на деньги, выделенные Цунэкадзу Такэда. Сам он, кстати, уже официально опроверг факт возбуждения уголовного дела. В стране восходящего солнца у 71-летнего Такеды кристально чистая репутация. Правнук императора Мэйдзи участвовал в пяти Олимпийских играх в команде по верховой езде. С 2001 года он председательствует в Олимпийском комитете Японии. И даже намерен переизбраться, несмотря на официальный возрастной ценз в 70 лет. По этому делу Такеду еще год назад допрашивала токийская прокуратура. Но обвинений на Родине не последовало.

Сам Международный Олимпийский комитет на новости из Парижа отреагировал сдержанно, напомнив, что Такеда пока пользуется презумпцией невиновности. Комиссия МОК по этике уже рассмотрела проблему и "продолжает следить за ситуацией". Речи об отмене Олимпийских Игра в Токио пока не идет.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.