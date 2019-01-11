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Научный мир застыл в восхищении от прорыва китайских ученых на Луне

20:36
  • пятница
  • 11 января 2019

Китайское космическое управление опубликовало сенсационные кадры

Китайский аппарат "Чанъэ-4" завершил панорамную съемку обратной стороны Луны. Фотографии сразу были переданы на Землю с помощью спутника-ретранслятора. Ученые уже провели предварительный анализ рельефа местности. Модуль совершил историческую посадку 3 января. Кадры "прилунения", снятые камерой аппарата, в пятницу опубликовала Национальная космическая корпорация.
Видео посадки китайского зонда на "темную" сторону Луны

Аппарат отделяется от посадочного устройства "Чанъэ-4", ненадолго зависает, чтобы проверить, нет ли препятствий, и прилуняется. Успешно. "Юйту-2" - "Нефритовый заяц"  - первый в истории луноход - на обратной стороне спутника Земли. Сенсационные кадры и уникальные панорамные снимки публикует Китайское космическое управление (см. видео).

"Они оба (посадочный аппарат и луноход) закончили фотографировать друг друга, полученные изображения четкие и полные. Данные были нормально переданы, спутник, луноход и ретранслятор находятся в хорошем состоянии. Они достигли запланированной цели и перешли в стадию научных исследований", - заявил глава Китайского национального космического управления Сюй Дачжэ.

Передать на Землю эти изображения – задача не из лёгких. Дело в том, что обратная сторона Луны отражает радиосигналы. И поэтому для связи с аппаратом на гало-орбиту системы Земля – Луна был выведен специальный спутник-ретранслятор. Впереди - много работы. Шестиколесный луноход оснащён панорамной камерой, геологическим радаром, спектрометром и анализатором нейтральных атомов. Аппарат сможет изучить состав поверхности, солнечный ветер и должен создать радио-карту неба над Луной. Это даст ответ на вопрос, можно ли построить здесь постоянный радиотелескоп. Кстати, кое-какие данные уже известны.

"На поверхности относительно мало гравия, поэтому можно сказать, что эта область была обнажена в течение длительного времени, и это относительно старая поверхность. Существует вероятность того, что из-под глубины может быть выброшено какое-то вещество. Мы проведем исследование", - сказал заместитель директора Национальной астрономической обсерватории при Академии наук Китая Ли Чуньлай.

Ещё Китай планирует провести на Луне био-эксперимент: в специальном контейнере туда доставлены семена картофеля и яйца шелкопряда. Аппарат "Чанъэ-4" попробует создать условия для их роста - примерно как в фильме "Марсианин". Научный мир застыл в ожидании. И в восхищении.

"Китайские коллеги очень вовремя это сделали, поскольку наступивший год является юбилейным для обратной стороны Луны. Ведь ровно 60 лет назад станция "Луна-3" впервые облетела Луну с обратной стороны. Перед этим в течение сотен лет  считалось, что человечество никогда не увидит обратную сторону Луны. Вот эта станция получила первые снимки, был изготовлен в нашем институте первый глобус, оба полушария. Но, конечно, это разрешение было общее, общие планы. А вот китайские коллеги совершили необычный и очень прорывной эксперимент", - прокомментировал заведующий отделом исследований Луны и планет государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ Владислав Шевченко.

Автоматическая межпланетная станция "Чанъэ-4", названная так в честь китайской богини Луны, стартовала с Земли в начале декабря. И уже 3 января впервые в истории села на "темной" стороне спутника. В северо-западной части самого большого кратера. Сейчас Китай готовит к старту следующую миссию – "Чанъэ-5", которая в конце года должна доставить на Землю два килограмма лунного грунта. А до 2036 года запланирована и первая высадка людей на обратную сторону Луны.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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Снимки обратной стороны Луны, выполненные зондом "Чанъэ-4"
Снимки обратной стороны Луны, выполненные зондом "Чанъэ-4"
Китайский лунаход "Юйту-2"
Китайский лунаход "Юйту-2"
Посадка китайского зонда "Чанъэ-4" на обратной стороны Луны
Посадка китайского зонда "Чанъэ-4" на обратной стороны Луны
ЦУП Китайского национального космическова управления
ЦУП Китайского национального космическова управления
Китайский спутник облетает Луну
Китайский спутник облетает Луну
Посадка китайского зонда "Чанъэ-4" на обратной стороны Луны
Посадка китайского зонда "Чанъэ-4" на обратной стороны Луны
Китайское национальное космическое управление
Китайское национальное космическое управление
Обратная сторона Луны
Обратная сторона Луны
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