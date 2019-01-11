"Кассир был в шоке": "Путин" на заправке попал на видео

Внешняя схожесть приморца с президентом восхитила пользователей соцсетей

В Сети появилось видео, где человек, очень похожий на президента России Владимира Путина, заправляет автомобиль на одной из АЗС в Приморье.

Пользователи интернета обратили внимание не только на внешнюю схожесть мужчины с президентом, но и на манеры поведения. "Реально похож. Так же стоит, двигается. Так же руки держит и, как Путин, вечно в руках что-то теребит. Прям вот он, отвечаю", - написали в комментариях под видео.

"Это точно он", "Кассир на заправке, наверное, был в шоке", "Это ж надо какое сходство" – удивляются пользователи, пишет издание Primpress.