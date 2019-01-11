Лукашенко: независимость Белоруссии "опробуют на зуб"

Президент готовит население к непростому времени

Ближайшие два года - 2019-й и 2020-й - станут непростыми для белорусов. Независимость страны будут "пробовать на зуб", уверен президент республики Александр Лукашенко.

"Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы той независимости, о которой мы всегда и везде говорим", - приводит его слова ТАСС.

Кто и каким образом будет "пробовать Белоруссию на зуб", президент не уточнил, а лишь напомнил, что нужно быть готовым ответить на вопрос о независимости. "Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ", - добавил он.

С конца минувшего года Лукашенко выражает опасения, что Москва хочет включить Белоруссию в состав России. В новогоднем поздравлении президент призвал народ укреплять свою государственность. В свою очередь в Кремле уточнили, что никаких разговоров об интеграции России и Белоруссии не ведется.