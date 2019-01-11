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В Москве поезд задавил иностранца

20:07
  • пятница
  • 11 января 2019

Следователи начали проверку после смерти мужчины

Мужчина погиб под колесами электрички в Москве. Инцидент произошел в пятницу на платформе "Очаково" Киевского направления Московской железной дороги.

В результате происшествия погиб гражданин Узбекистана 1973 года рождения. Предварительно, мужчина спрыгнул с платформы на пути, чтобы сократить путь, и попал под поезд Москва – Апрелевка.

На сайте московского следственного управления на транспорте говорится, что правоохранители уже начали проверку по факту смерти мужчины.

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