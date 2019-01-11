ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Грузии собирается прожить на пенсию

20:44
  • пятница
  • 11 января 2019

Саломе Зурабишвили получает накопительную пенсию во Франции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась от зарплаты президента. Глава государства хочет создать специальный фонд для благотворительности и инноваций, куда будет перечислять заработанные на президентском посту деньги.

Зурабишвили надеется, что ее примеру последуют и другие политики. Президент объяснила, что уже получает накопительную пенсию во Франции, которой ей будет хватать на жизнь, пишет Sputnik.Georgia.

Зурабишвили родилась в Париже и более 30 лет отработала в системе министерства иностранных дел Франции. Она отказалась от гражданства Пятой Республики для участия в президентских выборах в Грузии, которые прошли 28 ноября 2018 года.

Главное сегодня
Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.