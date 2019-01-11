Президент Грузии собирается прожить на пенсию

Саломе Зурабишвили получает накопительную пенсию во Франции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась от зарплаты президента. Глава государства хочет создать специальный фонд для благотворительности и инноваций, куда будет перечислять заработанные на президентском посту деньги.

Зурабишвили надеется, что ее примеру последуют и другие политики. Президент объяснила, что уже получает накопительную пенсию во Франции, которой ей будет хватать на жизнь, пишет Sputnik.Georgia.

Зурабишвили родилась в Париже и более 30 лет отработала в системе министерства иностранных дел Франции. Она отказалась от гражданства Пятой Республики для участия в президентских выборах в Грузии, которые прошли 28 ноября 2018 года.