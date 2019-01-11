В Дагестане расстреляли напавших на ДПС боевиков

Трое бандитов были убиты в ходе перестрелки

В Дагестане в ходе перестрелки нейтрализованы трое бандитов. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета, поступившем в ТВЦ.RU.

Вечером в пятницу группа неизвестных на автомобиле напала на сотрудников ДПС и скрылась. Машину вскоре удалось найти, однако бандиты оказали сопротивление. На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате перестрелки вблизи селения Агачаул трое боевиков были убиты.

В автомобиле обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.