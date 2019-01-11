ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Дагестане расстреляли напавших на ДПС боевиков

20:50
  • пятница
  • 11 января 2019

Трое бандитов были убиты в ходе перестрелки

В Дагестане в ходе перестрелки нейтрализованы трое бандитов. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета, поступившем в ТВЦ.RU.

Вечером в пятницу группа неизвестных на автомобиле напала на сотрудников ДПС и скрылась. Машину вскоре удалось найти, однако бандиты оказали сопротивление. На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате перестрелки вблизи селения Агачаул трое боевиков были убиты.

В автомобиле обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

Главное сегодня
Спецоперация
Спецоперация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.