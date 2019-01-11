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Вокруг победы биатлониста Логинова на Кубке мира разгорелся скандал

21:26
  • пятница
  • 11 января 2019

Мартен Фуркад болезненно воспринял победу россиянина

Биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской  гонки на очередном  этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Спортсмен опередил  всех своих грозных соперников - пятикратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада, лидера текущего сезона норвежца Йоханнеса Бё, а также чемпиона зимней Олимпиады в Пхенчхане шведа Себастьяна Самуэльссона.

Фуркад после гонки заявил, что не рад победе россиянина. "Я не рад победе Логинова. Я уважаю то, что он допущен к соревнованиям. Но я не уважаю его из-за допинговой истории", - заявил спортсмен.

В ответ Логинов заявил, что намерен лично поговорить с Фуркадом. "Хочу поговорить с Мартеном лицом к лицу, чтобы закрыть этот вопрос", - ответил Логинов на просьбу прокомментировать высказывание французского спортсмена (цитата по "Говорит Москва").

Трехлетняя дисквалификация Логинова истекла еще 25 ноября 2016 года. По мнению олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена, возвращение россиянина после дисквалификации необходимо уважать.

26-летний россиянин впервые в своей карьере одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону. Это также первый подобный успех сборной России в нынешнем сезоне.

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