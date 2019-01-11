Надоевший украинцам Порошенко нарвался на судебный иск

Таким образом журналист ответил на обвинения в работе на Россию

Журналист Анатолий Шарий подает в суд на президента Украины Петра Порошенко. Поводом стали слова политика о том, что блогер "не украинский журналист и работает на Россию".

В своем видеообращении блогер также пообещал, что президент ответит за преследования журналистов на Украине. По его словам, Порошенко обвиняет сотрудников СМИ в работе на Россию, как только они начинают критиковать официальные власти.

"Все, хватит, это уже с передозом, Порошенко мне просто надоел!" - прокомментировал Шарий в интервью ФАН.