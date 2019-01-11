Кандидат-юморист Зеленский пошел на штурм своего офиса

Группа неизвестных ворвалась в здание, а Зеленский с полицией взялись отвоевывать его обратно

В Киеве полиция начала штурм офиса украинского юмориста, кандидата в президенты Владимира Зеленского. В операции принимал участие и сам шоумен. Ранее в помещение ворвалась группа неизвестных людей.

Офис Зеленского на улице Большая Васильковская в центре Киева стал предметом спора между ним и неким предпринимателем. "Этот офис спорный, дело в судах, но Зеленский совместно с национальной полицией его штурмуют. По документам помещение принадлежит жене Зеленского и Сергею Шефиру", - пишут "Украинские Вести".

На место происшествия прибыли четыре наряда полиции. Задержаны более пяти человек, их поместили в припаркованные рядом с офисом автобусы спецназа.