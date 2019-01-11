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45-летняя Порошина родила пятого ребенка

22:24
  • пятница
  • 11 января 2019

В семье актрисы родился первый мальчик

Российская актриса Мария Порошина в пятый раз испытала радость материнства – на свет появился мальчик весом три килограмма 560 грамм и ростом 52 сантиметра.

"Я счастлива: все прошло нормально, чувствую себя хорошо, как и мой сыночек", - сообщила изданию Starhit Порошина.

Это первый мальчик в семье Порошиной. У актрисы есть 22-летняя дочь Полина от актера Гоши Куценко, 13-летняя Серафима, восьмилетняя Аграфена и двухгодовалая Глафира от актера Ильи Древнова. Кто папа пятого ребенка, неизвестно. По некоторым данным, он иностранец.

45-летняя Мария Порошина известна российскому зрителю по ролям в фильмах "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Всегда говори всегда", "Челночницы", в сериалах "Бригада", "Участок", "Новогодний переполох" и другие.

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