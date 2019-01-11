"Заминировавший" Павелецкий вокзал хулиган задержан

Угроза взрыва не подтвердилась

В Москве задержали мужчину, который оставил ложное сообщение о минировании Павелецкого вокзала. Ранее в пятницу аноним сообщил об угрозе взрыва по телефону.

Правоохранительные органы проверили вокзал, но не нашли взрывных устройств и взрывчатки. В результате угроза взрыва не подтвердилась, передает ТАСС. Инцидент не повлиял на движение поездов.

Ранее сообщалось, что эвакуация посетителям и работникам вокзала не потребовалась, а личность человека, который совершил звонок, была установлена.

Осенью 2017 года в России массово эвакуировали из ТЦ и вокзалов. Тогда анонимы "заминировали" тысячи зданий по всей России. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.