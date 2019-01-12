Авиакомпании отказались вернуть на родину бомжевавшего 8 лет в Эквадоре россиянина

Все затраты на транспортировку Бахарева были оплачены его семьей

Россиянин Максим Бахарев, без вести пропавший восемь лет назад в Санкт-Петербурге, был найден живым в Эквадоре. Возвращение мужчины на Родину затянулось из-за невозможности договориться с авиакомпаниями о транспортировке.

Как сообщает РИА Новости, все эти годы Бахарев бродяжничал на улицах столицы Эквадора Кито. 35-летний россиянин был обнаружен патронажной службой муниципалитета Сан-Хосе, которая реализует программу "Жители улиц", помогающим людям, оказавшимся в сложных ситуациях.

Благодаря местным властям, россиянин вылетел домой 22 декабря, в аэропорту его ждали родители. "До свидания... Большое спасибо", - прощаясь, сказал он по-испански эквадорцам. На следующий день родители Бахарева по электронной почте высказали патронажной службе свою благодарность и прислали фотографии, где они вместе стоят на заснеженных улицах Санкт-Петербурга.

Отмечается, что 12 декабря найденный россиянин отпраздновал свое 35-летие с эквадорскими соцработниками. Именно тогда российский консул Андрей Алексеев заявил ему о возвращении домой.

При этом остается неизвестным, как Бахарев оказался в Эквадоре, почему жил на улице. Как рассказал пресс-секретарь посольства Андрей Щедрина, мужчина приехал в страну примерно восемь лет назад. "Состояние его здоровья было не самым хорошим, в частности в плане психического расстройства", — поделился дипломат.

Когда петербуржец попал в поле зрения соцслужб, ему была оказана помощь, и отправлен запрос по паспорту через консульство, после чего и подтвердилось, что он — гражданин России. Связаться с родителями Бахарева удалось благодаря соцсетям. Они подтвердили, что сын пропал много лет назад.

При этом Щедрин рассказал, почему процесс возвращения затянулся на несколько недель. Судя по его словам, авиакомпании отказывались везти мужчину в Россию из-за проблем со здоровьем. "Получилось договориться только с авиакомпанией Lufthansa. И он успешно добрался до Санкт-Петербурга, что подтвердили его родители", - отметил пресс-секретарь. Все затраты на транспортировку Бахарева были оплачены его семьей.