В Якутии после пожара нашли обгоревшее тело

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров

В Якутске горел многоквартирный жилой дом. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Прибывшие на место пожарные обнаружили тело одного их жильцов. Остальные 50 были эвакуированы. Сейчас они размещены у родственников и знакомых. Причины ЧП устанавливаются. На месте работают правоохранители.

"В настоящий момент пожар локализован. На месте происшествия обнаружен один погибший. На тушении пожара задействованы 153 человека и 12 единиц техники. Площадь пожара составила 600 квадратных метров", - сообщила руководитель пресс-службы МЧС России по Республике Саха (Якутия) Ксения Рахматуллина.