Трагедия загнала Трюдо в глубокую скорбь

Премьер-министр выразил соболезнования

Крупное ДТП произошло в столице Канады. В аварии с участием двухэтажного рейсового автобуса погибли три человека, 25 пострадали, из них 14 госпитализированы в критическом состоянии, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошёл на транспортном узле в Оттаве. Автобус врезался в остановку. Верхний уровень машины был поврежден, люди, находившиеся там, на некоторое время оказались заблокированы. Среди жертв два пассажира и один человек, который ждал автобус.

Женщина-водитель задержана полицией, сейчас ее допрашивают. Правоохранители проверяют записи с камер наблюдения, а также видео, снятое очевидцами. Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве", — написал он в Twitter.