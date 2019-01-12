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Назначение Иванки Трамп главой Всемирного банка взбесило народ

10:43
  • суббота
  • 12 января 2019

Дочь президента США уже в апреля может получить новую должность

Самая преданная соратница американского президента - его дочь Иванка Трамп - претендует на пост главы Всемирного банка. Об этом сообщает издание Financial Times, передает "ТВ Центр".

Успешная бизнес-вумен, филантроп и фотомодель заручилась массой рекомендаций и вошла в топ-лист кандидатов Вашингтона. Причины такой популярности вполне очевидны. Иванка является советником лидера США и занимает один из кабинетов в Белом доме, за что СМИ даже окрестили девушку "глазами и ушами" отца.

Однако Иванке расположение самой организации даже в случае победы завоевывать придётся нелегко, считают эксперты. Народ уже выразил свое негодование из-за возможного назначения дочери Трампа. Американцы в соцсети не стесняясь высказывают свое мнение об Иванке, порой используя нецензурные выражения.

Напомним, действующий глава Всемирного банка Джим Ён Ким объявил о своей досрочной отставке. Кто займёт этот пост вместо него, обещают решить до апреля. По традиции, назначается именно гражданин США, так как штаты являются крупнейшим акционером банка.

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Иванка Трамп
Иванка Трамп
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