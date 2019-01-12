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Россияне массово заболели из-за опасной воды

12:47
  • суббота
  • 12 января 2019

Следователи возбудили уголовное дело

Жители одного из посёлков Читы в Забайкальском крае массово требуют всеобщего медицинского обследования. Оказалось, концентрация мышьяка в воде местной скважины превышала норму в 40 раз. Примечательно, что эти данные были выявлены ещё летом в ходе специальной проверки, однако сотрудники надзорной организации предпочли скрыть информацию. Следователи возбудили уголовное дело, передает "ТВ Центр".

У жителей поселка массово начались проблемы с кожей. Симптомы у всех были похожие: неестественная серость кожи, гиперпигментация, шелушение, а у некоторых ещё и проблемы с почками и печенью. Почти всем поставили диазноз пойкилодермия. Она появляется в результате долгого токсического воздействия. Результаты анализов показали, что в крови пациентов высокая концентрация мышьяка.  Врачи сразу сказали: скорее всего, проблема в воде. 

Подробности в репортаже Евгении Карих.

 

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Вода с повышенной нормой мышьяка
Вода с повышенной нормой мышьяка
Водяная скважина
Водяная скважина
Вода с повышенной нормой мышьяка
Вода с повышенной нормой мышьяка
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