Россияне массово заболели из-за опасной воды

Следователи возбудили уголовное дело

Жители одного из посёлков Читы в Забайкальском крае массово требуют всеобщего медицинского обследования. Оказалось, концентрация мышьяка в воде местной скважины превышала норму в 40 раз. Примечательно, что эти данные были выявлены ещё летом в ходе специальной проверки, однако сотрудники надзорной организации предпочли скрыть информацию. Следователи возбудили уголовное дело, передает "ТВ Центр".

У жителей поселка массово начались проблемы с кожей. Симптомы у всех были похожие: неестественная серость кожи, гиперпигментация, шелушение, а у некоторых ещё и проблемы с почками и печенью. Почти всем поставили диазноз пойкилодермия. Она появляется в результате долгого токсического воздействия. Результаты анализов показали, что в крови пациентов высокая концентрация мышьяка. Врачи сразу сказали: скорее всего, проблема в воде.

Подробности в репортаже Евгении Карих.