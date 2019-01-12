Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Канаде

На кадрах видно, как медики спасают пострадавших

В Оттаве двухэтажный автобус наехал на остановку, погибли три человека, больше 20 - больнице в тяжелом и критическом состояниях. На кадрах с места аварии видно, как крыша павильона буквально срезала несколько рядов кресел на втором этаже автобуса.

Первые минуты после столкновения. Прибывшие на место аварии в центральной части канадской столицы парамедики вытаскивают из салона двухэтажного рейсового автобуса погибших и раненых. Пассажиров приходится эвакуировать через разбитые оконные проемы. Очевидцы утверждают, что столкновение маршрутного автобуса с металлическим каркасом остановки было такой силы, что несколько человек вылетели сквозь лобовое стекло.

В результате два человека в автобусе и один на платформе погибли. Более двадцати пострадавших пришлось доставить в больницы. По информации фельдшерской службы Оттавы, 14 из них находятся в критическом состоянии. Соболезнования родственникам выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Канадские средства массовой информации это ДТП уже называют не иначе, как катастрофой. Уже известно, что за рулем автобуса находилась женщина. По предварительным данным, она могла не справиться с управлением на скользкой дороге. В канадской столице в эти дни установилась морозная погода. Сейчас водитель задержана и дает показания.

Андрей Сидоренко. ТВ Центр.