Появились кадры отражений атак Израиля сирийскими ПВО

Ракеты выпустили с территории на границе с Ливаном

Сирийские ПВО этой ночью отразили воздушные атаки в небе над Дамаском. Как сообщают местные СМИ,

ракеты выпустили самолёты израильских ВВС с территории на границе с Ливаном. Одна из них попала в складское помещение в районе международного аэропорта столицы. Но на работу воздушной гавани это не повлияло. Большую часть ударов удалось отразить, передает "ТВ Центр".

Тем временем, российские военные доставили крупную партию гуманитарной помощи в сирийский город Маалюль. Он расположен в 50 километрах от Дамаска. Пятьсот продуктовых наборов привезли прихожанам местных церквей и монастырей. Кроме того, там развернули медицинский пункт, где наши врачи провели осмотр граждан.