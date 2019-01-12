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Появились кадры отражений атак Израиля сирийскими ПВО

12:41
  • суббота
  • 12 января 2019

Ракеты выпустили с территории на границе с Ливаном

Сирийские ПВО этой ночью отразили воздушные атаки в небе над Дамаском. Как сообщают местные СМИ, 
ракеты выпустили самолёты израильских ВВС с территории на границе с Ливаном. Одна из них попала в складское помещение в районе международного аэропорта столицы. Но на работу воздушной гавани это не повлияло. Большую часть ударов удалось отразить, передает "ТВ Центр".

Тем временем, российские военные доставили крупную партию гуманитарной помощи в сирийский город Маалюль. Он расположен в 50 километрах от Дамаска. Пятьсот продуктовых наборов привезли прихожанам местных церквей и монастырей. Кроме того, там развернули медицинский пункт, где наши врачи провели осмотр граждан.

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