Авиабомбы и 60 тонн взрывчатки: как ликвидируют затор на реке Бурея

Оперативная группа уже провела разведку местности

В Хабаровском крае на месте обрушения сопки в русло реки Бурея военные инженеры российского Минобороны приступили к масштабным работам, передает "ТВ Центр".

Они расчищают территорию и разворачивают полевой лагерь. Оперативная группа уже провела разведку местности. По словам военных, для восстановления течения реки необходимо разрушить перемычку оползня.

"Это можно сделать двумя способами на сегодняшний день. Это с применением авиации с авиабомбами и с применением обычных зарядов Для этого понадобятся нам порядка 60 тонн взрывчатки, до 100 человек личного состава", - сообщил генерал-майор, начальник управления Железнодорожных войск Восточного военного округа Андрей Козлов.

На место происшествия продолжается доставка тяжёлой техники и специального оборудования. Из-за повышения уровня воды у посёлка Чекунда в регионе действует режим ЧС. Крупнейший за последние годы оползень серьёзно не сказался на работе Бурейской ГЭС. Хотя образовавшаяся перемычка отсекла около 28% полезного объёма водохранилища и станции пришлось сократить расход воды до 600 кубометров в секунду.