ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Авиабомбы и 60 тонн взрывчатки: как ликвидируют затор на реке Бурея

13:10
  • суббота
  • 12 января 2019

Оперативная группа уже провела разведку местности

В Хабаровском крае на месте обрушения сопки в русло реки Бурея военные инженеры российского Минобороны приступили к масштабным работам, передает "ТВ Центр".

Они расчищают территорию и разворачивают полевой лагерь. Оперативная группа уже провела разведку местности. По словам военных, для восстановления течения реки необходимо разрушить перемычку оползня.

"Это можно сделать двумя способами на сегодняшний день. Это с применением авиации с авиабомбами и с применением обычных зарядов Для этого понадобятся нам порядка 60 тонн взрывчатки, до 100 человек личного состава", - сообщил генерал-майор, начальник управления Железнодорожных войск Восточного военного округа Андрей Козлов.

На место происшествия продолжается доставка тяжёлой техники и специального оборудования. Из-за повышения уровня воды у посёлка Чекунда в регионе действует режим ЧС. Крупнейший за последние годы оползень серьёзно не сказался на работе Бурейской ГЭС. Хотя образовавшаяся перемычка отсекла около 28% полезного объёма водохранилища и станции пришлось сократить расход воды до 600 кубометров в секунду.

Главное сегодня
Инженерные войска Российской Федерации
Инженерные войска Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.