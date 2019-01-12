Кусок летающей тарелки: томос Порошенко хлестко высмеяли в Киеве

На президента накинулся лидер "Наших" Евгений Мураев

На Украине нарастает предвыборная истерия. Пока зарегистрировано всего пять претендентов на президентский пост, но уже сейчас кампания больше напоминают шоу, чем политическую агитацию. Депутат Гриценко грозится отрубать руки коррупционерам, кандидат Мураев активно критикует действующего главу государства. А комик Владимир Зеленский, у которого есть все шансы пройти во второй тур выборов, вместе с полицией штурмовал офис собственной жены.

Что это было - до сих пор не понимают ни правоохранители, ни сами участники беспорядков. Офис популярного шоумэна, а теперь и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского неизвестные берут штурмом, передает "ТВ Центр".

Агрессивно настроенные молодые люди появились на пороге офиса 11 января утром, заявив, что помещение команда Зеленского занимает незаконно. По другой версии, среди тех, кто пошёл в наступление был и сам шоумен. Проникнуть внутрь им не удалось, помешала полиция. Кто-то говорит о хозяйственном споре, другие - о том, что и тут без политики не обошлось.

Чем ближе дата голосования, тем громче политическая возня и заявления кандидатов. Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко пообещал, что в случае победы покончит с коррупцией. Причем самым радикальным образом - отрубанием рук. Другой претендент на президентский пост, возглавляющий партию "Наши" Евгений Мураев ополчился против "томос-тура" Порошенко, назвав кампанию самой позорной в истории.

"Можно было бы отправляться в агитпоездку с куском летающей тарелки инопланетян или с манускриптом древней духовной практики выхода в астрал", - заявил он.

Впрочем, опросы говорят об обратном. После своего томос-тура Порошенко занимает уже третью строчку в рейтинге, имея шансы выйти во второй тур. На первом месте по-прежнему Юлия Тимошенко. На втором - шоумен Владимир Зеленский. И борьба между ними обещает быть жесткой.

Политологи уверены, что кандидаты уже готовятся к подкупу избирателей. 60% украинцев сейчас живут ниже стандартов бедности ООН. За последние пять лет минимальная пенсия в стране сократилась более чем в два раза. И многие в такой ситуации вряд ли откажутся заработать на своих голосах. Однако генеральный прокурор Юрий Луценко успокоил.

"Выбор сделают люди. Не технологии, не деньги и даже не телевидение, хотя оно играет огромную роль. Свой выбор сделают люди. Силовой блок страны будет ориентирован на обеспечение прозрачного результата выборов", - отметил он.

Почему именно силовики будут обеспечивать чистоту выборов и как это должно выглядеть - не очень понятно. А вот российских наблюдателей на участки не допустят. В нашем посольстве ответили, что подобное отношение слабо вяжется с демократическими ценностями, проповедуемыми Киевом.

Но какой бы прозрачной не оказалась эта кампания, Порошенко все равно может не признать результаты голосования. Рассматриваются и силовые варианты. Да, и "руку Кремля", на которую можно свалить все, никто на Украине не отменял.

Анна Пешехонова, Александр Панюшкин. ТВ Центр.