Македония спорит из-за переименования страны

Парламент Македонии проголосовал

Парламент Македонии проголосовал за переименование республики в Северную Македонию. Необходимые поправки в конституцию поддержало большинство депутатов, передает "ТВ Центр".

Противники реформы собрание бойкотировали. Они уже пригрозили, что будут оспаривать решение коллег в ООН. Как считает оппозиция, Скопье идёт на поводу у Афин и действует против воли народа.

Греция требует от соседей изменить название, чтобы не было путаницы с её областью Македония. И взамен обещает свободный путь в НАТО и ЕС. Жители же уверены, что страна просто потеряет в этом случае свою идентичность. Для принятия закона о переименовании теперь необходима подпись президента Македонии. Который ранее уже заявлял, что делать этого не станет.